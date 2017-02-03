Хачанов уступил Троицки в 1/8 финала Кубка Дэвиса

Сборная Сербии повела в матче 1/8 финала мировой группы Кубка Дэвиса против команды России со счетом 1:0. В первой встрече Виктор Троицки обыграл Карена Хачанова - 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, 1:6, 7:6 (8:6).

Спортсмены провели на корте 4 часа 35 минут. Отметим, что россиянин отыграл три матчболла. В следующем матче встретятся Новак Джокович и Даниил МЕДВЕДЕВ.

Кубок Дэвиса Кубок Дэвиса. Мировая группа

Одиночный разряд

1/8 финала

Сербия - Россия - 1:0

Пятница

Троицки - ХАЧАНОВ - 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, 1:6, 7:6 (8:6)