Хачанов уступил Троицки в 1/8 финала Кубка Дэвиса

Сборная Сербии повела в матче 1/8 финала мировой группы Кубка Дэвиса против команды России со счетом 1:0. В первой встрече Виктор Троицки обыграл Карена Хачанова - 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, 1:6, 7:6 (8:6).
Спортсмены провели на корте 4 часа 35 минут. Отметим, что россиянин отыграл три матчболла. В следующем матче встретятся Новак Джокович и Даниил МЕДВЕДЕВ.
Кубок Дэвиса Кубок Дэвиса. Мировая группа
Одиночный разряд
1/8 финала
Сербия - Россия - 1:0
Пятница
Троицки - ХАЧАНОВ - 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, 1:6, 7:6 (8:6)
Айртон
Щас Новак над медведём глумиться будет.))
22:02
shpasic
Троицки легко четыре часа прогуливался))
22:00
fansk
Карен вроде вел 4-0 на тб в пятом сете, как он так умудрился?
21:52
Айртон
На классе.))
21:45