21:40 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Хачанов уступил Троицки в 1/8 финала Кубка Дэвиса

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Сборная Сербии повела в матче 1/8 финала мировой группы Кубка Дэвиса против команды России со счетом 1:0. В первой встрече Виктор Троицки обыграл Карена Хачанова - 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, 1:6, 7:6 (8:6).

Спортсмены провели на корте 4 часа 35 минут. Отметим, что россиянин отыграл три матчболла. В следующем матче встретятся Новак Джокович и Даниил МЕДВЕДЕВ.

Кубок Дэвиса Кубок Дэвиса. Мировая группа

Одиночный разряд

1/8 финала

Сербия - Россия - 1:0

Пятница

Троицки - ХАЧАНОВ - 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, 1:6, 7:6 (8:6)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/davis/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Айртон

Щас Новак над медведём глумиться будет.))

22:02

shpasic

Троицки легко четыре часа прогуливался))

22:00

fansk

Карен вроде вел 4-0 на тб в пятом сете, как он так умудрился?

21:52

Айртон

На классе.))

21:45

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