Хачанов рассказал, где взял кастрюлю для поддержки Медведева

Теннисист сборной России Карен Хачанов рассказал о том, где команда взяла реквизит для поддержки Даниила Медведева в решающем поединке матча Кубка Дэвиса с Белоруссией. Хачанов принес команде два очка в одиночных встречах, а Медведев добыл решающее, пятое очко, переиграв Егора Герасимова.

– Кастрюлю нам принесли из кафе, помогли. Спасибо им за это. Половник, к сожалению, сломался – Евгений Карловкий слишком усердствовал. Но надо же было как-то публику заводить – у нас же нет никаких хлопушек, ничего. Белорусы приехали очень организованные, и наших надо было направлять, – сказал Хачанов.