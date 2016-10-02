Хачанов может сыграть с Джоковичем в первом раунде Кубка Дэвиса

Президент ФТР и капитан мужской сборной России Шамиль Тарпищев планирует, что Карен Хачанов в первом раунде матча Мировой группы Кубка Дэвиса-2017 против Сербии встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Сегодня 20-летний Хачанов выиграл первый в карьере турнир ATP в китайском Чэнду.

- В 20 лет выиграть турнир ATP равноценно подвигу, и это радость как для него, так и для всех любителей тенниса, и прежде всего нас, тренеров, - цитирует ТАСС Тарпищева. - Поэтому мы с надеждой смотрим в будущее, у нас в команде хорошая конкуренция. Теперь планируем, что Карен сыграет в составе сборной в первом матче Кубка Дэвиса с сербами и получит возможность сразиться с первой ракеткой мира Джоковичем.

У нас золотая молодежь. Хачанов - победитель чемпионата Европы до 18 лет, поэтому мы давно его на примете держим. И он, и Сафиуллин, и Рублев тренируются в экспериментальной группе, и мы с надеждой смотрим в будущее. Конкуренция в команде хорошая, он у нас не один такой.