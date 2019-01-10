Хачанов, Медведев, Рублев и Донской - в сборной России на матч Кубка Дэвиса против Швейцарии

Стал известен состав сборной России на матч Кубка Дэвиса против Швейцарии. В него вошли все четыре ведущих теннисиста страны: Карен Хачанов (11-е место в рейтинге ATP), Даниил Медведев (16-е), Андрей Рублев (84-е) и Евгений Донской (95-е).

Сборные России и Швейцарии по теннису 1 и 2 февраля проведут матч Кубка Дэвиса в швейцарском Биле. Игры пройдут в зале Swiss Tennis Arena, рассчитанном на 2,6 тыс. зрителей. Победитель матча попадет в финальный турнир Кубка Дэвиса-2019, который пройдет в Мадриде.

- Против швейцарцев за нас сыграют Хачанов и Медведев, они на ходу и в хорошей форме. Также в команде Рублев и Донской, - цитирует ТАСС главу ФТР Шамиля Тарпищева. - Все они сыграют на стартующем Открытом чемпионате Австралии. Туда полетел Игорь Куницын, он будет следить за ребятами, сообщать нам все новости.