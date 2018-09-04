Хачанов и Медведев вошли в состав сборной России на матч Кубка Дэвиса с Белоруссией

Стал известен состав мужской сборной России по теннису на матч I группы (зона Европа/Африка) Кубка Дэвиса со сборной Белоруссии.

Как сообщает официальный сайт Федерации тенниса России, в состав вошли Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Евгений Донской и Евгений Карловский. Капитан команды – Шамиль Тарпищев.

Карловский является единственным дебютантом сборной. Он занимает 240-е место в рейтинге АТР. Матч состоится в Москве 14-15 сентября на Малой спортивной арене в "Лужниках".