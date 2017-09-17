Гоффен победил Киргиоса и сравнял счет в полуфинале Кубка Дэвиса между Бельгией и Австралией

Давид Гоффен победил Ника Киргиоса в четвертом матче 1/2 финала Кубка Дэвиса между Бельгией и Австралией. Счет в поединке равный, финалист определится в решающем поединке, где Стив Дарсис сыграет с Джоном Миллмэном.

Ранее в другом полуфинале Франция обыграла Сербию.

В плей-офф определился еще один участник Мировой группы на следующий сезон - Голландия одолела Чехию в решающем матче.

Кубок Дэвиса

Мировая группа

Полуфинал

Бельгия - Австралия - 2:2

Гоффен - Киргиос - 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:4

Плей-офф

Португалия - Германия - 2:3

Домингеш - Ханфманн - 6:3, 7:6 (10:8)

Голландия - Чехия - 3:2

Де Баккер - Росол - 3:6, 6:4, 6:4, 6:4