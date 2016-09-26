Финал Кубка Дэвиса пройдет в Загребе

Определилось место проведения финала Кубка Дэвиса-2016. Матч между Хорватией и Аргентиной пройдет в Загребе на "Арене Загреб". Поединки пройдут с 25 по 27 ноября.
Ранее стало известно, что в будущем место проведения решающего матча, возможно, будет назначаться заранее. Причиной стала неопределенность с выбором площадки для финала этого года.
The Arena Zagreb will host the 2016 #DavisCupFinal! (subject to a successful site visit) pic.twitter.com/ESQEkyIC6t– Davis Cup (@DavisCup) 26 сентября 2016 г.