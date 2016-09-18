Евгений Донской: "Я не оправдал ожидания команды, но меня все поддержали"

Россиянин Евгений Донской после поражения от казахстанца Михаила Кукушкина в матче плей-офф Кубка Дэвиса отметил, что болельщики хорошо поддерживали его. Счет в матче стал равным - 1:1.

- Это не первый мой матч в Кубке Дэвиса, - цитирует официальный сайт ФТР Донского. - Обидно, что я проиграл сегодня, но не более, чем обычно. Есть некоторое чувство, что не оправдал ожидания команды, капитана, наших болельщиков. Однако меня все поддержали, у нас очень дружный коллектив.

Честно говоря, мне показалось, что второй сет был определяющим. Я это понимал еще по его ходу, но, к сожалению, выиграть не сумел. Что касается переноса матча из-за наступления темноты, то в какой-то момент казалось, что мы сможем доиграть. Но потом быстро стемнело и игру перенесли. Нельзя говорить, плохо это или хорошо. Никто не знает, как сложился бы матч, если бы мы продолжили вчера. Поэтому абсолютно спокойно к этому отношусь.

Не мешали ли болельщики? Совершенно не мешали. Я вообще считаю, что такая поддержка - это здорово, они болеют за своих ребят, при этом очень корректно, никого не оскорбляют.