22:42 22 января | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Джокович сыграет за Сербию против России в Кубке Дэвиса

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Вторая ракетка мира Новак Джокович заявил, что примет участие в матче первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Сербии и России. Встреча состоится 3-5 февраля в сербском Нише.

– Всегда с нетерпением жду матчи Кубка Дэвиса, – цитирует Blic Sport Джоковича. – Выступления за сборную страны – это всегда особенное чувство. Считаю, что Ниш станет прекрасным организатором противостояния, а мы выйдем победителями в схватке с Россией.

Отметим, что помимо Джоковича россиянам будет противостоять Душан Лайович, Виктор Троицки и Ненад Зимонич в роли играющего капитана.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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AndreyV

Ну, как говориться, конец ослику...

23:45 22 января

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