15:58 2 февраля | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Джокович сыграет с Медведевым в первый день матча Кубка Дэвиса Сербия - Россия

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В первый день матча первого раунда Кубка Дэвиса между сборными Сербии и России сыграют Новак Джокович и Даниил Медведев. Жеребьевка состоялась сегодня в сербском городе Ниш. Эта встреча пройдет 3 февраля.

Также в первый день сыграют Виктор Троицки и Карен Хачанов. 4 февраля состоится игра в парном разряде Виктор Троицки/Ненад Зимонич – Константин Кравчук/Андрей Кузнецов. Наконец, 5 февраля Джокович встретится с Хачановым, а Медведев сыграет с Троицки.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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serenky25

Не честно матч с 0-2 начинать

16:07 2 февраля

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