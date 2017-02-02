Джокович сыграет с Медведевым в первый день матча Кубка Дэвиса Сербия - Россия

В первый день матча первого раунда Кубка Дэвиса между сборными Сербии и России сыграют Новак Джокович и Даниил Медведев. Жеребьевка состоялась сегодня в сербском городе Ниш. Эта встреча пройдет 3 февраля.

​Также в первый день сыграют Виктор Троицки и Карен Хачанов. 4 февраля состоится игра в парном разряде Виктор Троицки/Ненад Зимонич – Константин Кравчук/Андрей Кузнецов. Наконец, 5 февраля Джокович встретится с Хачановым, а Медведев сыграет с Троицки.