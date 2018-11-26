Джокович поздравил сборную Хорватии с победой в Кубке Дэвиса

Сербский теннисист Новак Джокович поздравил сборную Хорватии с победой в финале Кубке Дэвиса. В воскресенье хорват Марин Чилич обыграл француза Лукаса Пуйе со счетом 7:6 (7:3), 6:3, 6:3, что позволило его команде завоевать главный трофей этого турнира.

- Поздравляю Хорватию с победой в Кубке Дэвиса. Эти ребята - великие теннисисты, но более того, они являются действительно выдающимися людьми, которыми я восхищаюсь. Совместное фото обеих команд после матча является признаком большого уважения. В этом и заключается спорт, - написал Джокович в своем Твиттере.

Congrats #Croatia for winning @DavisCup title. These guys are great tennis players but more than that, they are really great human beings I admire & appreciate. Wonderful photo of both teams together post match tie is a sign of great respect 🙏👏 That’s what sport is all about ✊ pic.twitter.com/chqqwqbtuJ – Novak Djokovic (@DjokerNole) 26 ноября 2018 г.

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