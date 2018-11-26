17:57 | Теннис — Кубок Дэвиса

Джокович поздравил сборную Хорватии с победой в Кубке Дэвиса

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Сербский теннисист Новак Джокович поздравил сборную Хорватии с победой в финале Кубке Дэвиса. В воскресенье хорват Марин Чилич обыграл француза Лукаса Пуйе со счетом 7:6 (7:3), 6:3, 6:3, что позволило его команде завоевать главный трофей этого турнира.

- Поздравляю Хорватию с победой в Кубке Дэвиса. Эти ребята - великие теннисисты, но более того, они являются действительно выдающимися людьми, которыми я восхищаюсь. Совместное фото обеих команд после матча является признаком большого уважения. В этом и заключается спорт, - написал Джокович в своем Твиттере.

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