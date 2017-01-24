Джокович - официально в заявке сборной Сербии на матч с Россией

Пресс-служба Кубка Дэвиса опубликовала в своем твиттере официальную заявку сборной Сербии на матч первого круга с Россией, который пройдет 3 - 5 февраля в Нише. В команду, как и предполагали сербские СМИ, вошли Новак Джокович, Виктор Троицки, Душан Лайович и играющий капитан Ненад Зимонич.
Сербия уступает России по личным встречам 0:1. В предыдущем матче, состоявшемся в 2012 году в Москве, состав сборной Сербии был на три четверти таким же. Только вместо Лайовича в команду входил Янко Типсаревич.
Serbia's team to host Russia in the #DavisCup World Group first round is @DjokerNole @troicki_viktor @Dutzee & playing captain @nenadzim pic.twitter.com/G9UyW7UUcd– Davis Cup (@DavisCup) 24 января 2017 г.