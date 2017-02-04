00:40 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Джокович и Медведев не доиграли матч из-за отказа россиянина

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Серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев не смогли доиграть матч 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса. Россиянин отказался продолжать борьбу в четвертом сете. Медведев снялся с поединка из-за судорог в ноге, пердает из Ниш спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

После этого матча Сербия повела со счетом 2:0 во встрече с Россией. Ранее Карен Хачанов уступил Виктору Троицки в пяти сетах.

Кубок Дэвиса 

Одиночный разряд 

1/8 финала 

Сербия - Россия - 2:0

Джокович - МЕДВЕДЕВ - 3:6, 6:4, 6:1, 1:0 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/davis/

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