Джокович и Медведев не доиграли матч из-за отказа россиянина

Серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев не смогли доиграть матч 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса. Россиянин отказался продолжать борьбу в четвертом сете. Медведев снялся с поединка из-за судорог в ноге, пердает из Ниш спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.
После этого матча Сербия повела со счетом 2:0 во встрече с Россией. Ранее Карен Хачанов уступил Виктору Троицки в пяти сетах.
Кубок Дэвиса
Одиночный разряд
1/8 финала
Сербия - Россия - 2:0
Джокович - МЕДВЕДЕВ - 3:6, 6:4, 6:1, 1:0 отказ 2-го игрока