Джаннесси обыграл Де Лоре в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Итальянец Алессандро Джаннесси в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса одержал победу над бельгийцем Йорисом Де Лоре - 6:4, 7:6(11:9). Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты.
Отметим, что данная встреча не имела турнирной важности, потому что ранее сборная Бельгии оформила выход в полуфинал, одержав три победы над итальянцами.
Напомним, следующим соперником бельгийцев станет Австралия. Полуфинальные встречи пройдут с 15 по 17 сентября.
Кубок Дэвиса
Мировая группа
Одиночный разряд
1/4 финала
Бельгия - Италия - 3:2
Де Лоре - Джаннесси - 4:6, 6:7(9:11)