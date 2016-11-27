21:07 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Дель Потро вырвал победу у Чилича и сравнял счет в финале Кубка Дэвиса

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Хуан Мартин Дель Потро в рамках финала Кубка Дэвиса одержал волевую победу над Марином Чиличем – 6:7, 2:6, 7:5, 6:4, 6:3. Таким образом, счет в поединке Хорватия – Аргентина стал 2:2. В решающей встрече сыграют Иво Карлович и Федерико Дельбонис.

Загреб (Хорватия)

Кубок Дэвиса

Финал

Хорватия - Аргентина - 2:2

Чилич – Дель Потро – 7:6 (7:4), 6:2, 5:7, 4:6, 3:6

Суббота

Чилич/Додиг - Дель Потро/Майер Л. - 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 6:3

Пятница

Чилич - Дельбонис - 6:3, 7:5, 3:6, 1:6, 6:2

Карлович - Дель Потро - 4:6, 7:6 (8:6), 3:6, 5:7

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/davis/

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