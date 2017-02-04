Даниил Медведев: "Старался зарядиться энергией от публики, хоть она и была против меня"

20-летнийтеннисист Даниил Медведев, который в пятницу провел свой первый матч в составе сборной России в Кубке Дэвиса, в котором не смог завершить борьбу против Новака Джоковича из-за судорог во всем теле (6:3, 4:6, 1:6, 0:1), поделился эмоциями от дебюта в национальной команде. В частности он отметил, что ему понравилась поддержка публики в Нише, передает спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

- Ощущения, которых я никогда не испытывал. Было нечто подобное, когда я играл за команду по юниорам, но это все-таки совсем другой уровень. Мне кажется, я еще никогда не выступал при таком скоплении публики. Хоть они и были против меня, я старался тоже зарядиться от зрителей энергией. Ощущал только положительные эмоции. И, конечно, всегда готов играть за сборную, - сказал Медведев на пресс-конференции.