Даниил Медведев: "Никогда не было такого, чтобы из-за судорог вообще не мог играть"

Даниил Медведев, отказавшийся от продолжения борьбы в поединке с Новаком Джоковичем в рамках матча Кубка Дэвиса между сборными Росссии и Сербии из-за судорог во всем теле, объяснил произошедшее нехваткой кислорода и отметил, что с ним прежде никогда такого не случалось, передает из Ниша корреспондент "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– При счете 2:0 в мою пользу у нас был долгий гейм на моей подаче, и я впервые почувствовал, что мне сложно дышать. В зале душно, не хватает воздуха, и я никак не мог сделать глубокий вдох. Мышцам стало не хватать кислорода, и в результате в концовке второго и в начале третьего сета у меня начались судороги.

– Когда-нибудь испытывали что-то подобное?

– Такого, как сегодня, никогда. Может быть, два-три раза в жизни было нечто подобное, но чтобы сводило все тело – нет. Бывало, что в конце тяжелого трехсетового матча сводило ноги, но чтобы сводило все тело до такой степени, что я не мог продолжать играть, никогда.

– Знаете, чем это объяснить?

– Не представляю, если честно. Готовился к матчу, как обычно. Да, на арене не достаточно воздуха, но все же играют как-то.