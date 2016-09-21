09:41 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Число участников Мировой группы может быть увеличено с 8 до 16

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Количество участников Мировой группы Кубка Дэвиса и Кубка федерации может быть расширено с восьми до шестнадцати, сообщает Reuters со ссылкой на главу ITF Дэвида Хэггерти. Кроме того, с 2018 года место проведения финального матча будет определяться заранее. В финале Кубка Дэвиса-2016 Хорватия должна принимать Аргентину, но до сих пор не определено, где состоятся поединки. 

Кроме того, решающие матчи Кубка федерации, возможно, будут проводиться в формате "Финала четырех", а в Кубке Дэвиса поединки могут быть сокращены из пятисетовых до трехсетовых. 

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