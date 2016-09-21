Число участников Мировой группы может быть увеличено с 8 до 16

Количество участников Мировой группы Кубка Дэвиса и Кубка федерации может быть расширено с восьми до шестнадцати, сообщает Reuters со ссылкой на главу ITF Дэвида Хэггерти. Кроме того, с 2018 года место проведения финального матча будет определяться заранее. В финале Кубка Дэвиса-2016 Хорватия должна принимать Аргентину, но до сих пор не определено, где состоятся поединки.

Кроме того, решающие матчи Кубка федерации, возможно, будут проводиться в формате "Финала четырех", а в Кубке Дэвиса поединки могут быть сокращены из пятисетовых до трехсетовых.