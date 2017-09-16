Бразильский теннисист принес извинения за расистский жест в игре против японца

Представитель сборной Бразилии Гильерме Клезар по ходу проигранного матча плей-офф Кубка Дэвиса против японца Юити Сугиты изобразил азиата, сузив пальцами глаза. Жест бразильца был воспринят за проявление расизма. После игры Клезар принес извинения за свой поступок.

– У меня не было ни малейшего намерения проявить агрессию, расизм или ненависть, – написал на своей странице в Фэйсбуке Клезар. – У меня отличные отношения с теннисистами из разных стран и разных рас. Несмотря на то, что я не имел ввиду никаких предрассудков, я признаю, что этот жест никак несопоставим с целями, которые преследует наш вид спорта. Выражаю свои сожаления и приношу искренние извинения.