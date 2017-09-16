Белорусы вышли вперед в матче плей-офф Кубка Дэвиса со Швейцарией

Белорусы Максим Мирный и Андрей Василевский в трех сетах одолели швейцарцев Адриана Бодмера и Луку Маргароли и вывели свою команду вперед в матче плей-офф Кубка Дэвиса.
В других поединках Германия получила преимущество над Португалией (2:1), а Голландия теперь уступает Чехии (1:2).
Кубок Дэвиса
Плей-офф
Португалия – Германия – 1:2
Элиаш/Соуза Ж. – Пюц/Штруфф – 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6
Голландия – Чехия – 1:2
Хаасе/Мидделкоп – Ебавы/Павлашек – 4:6, 6:4, 7:6 (7:1), 6:4
Швейцария – Белоруссия – 1:2
Бодмер/Маргароли – Мирный/Василевский – 6:7 (6;8), 6:7 (4:7), 6:7 (3:7)
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