Бельгия победила Австралию и вышла в финал Кубка Дэвиса

Сборная Бельгии вышла в финал Кубка Дэвиса. В решающей пятой игре полуфинала против Австралии бельгиец Стив Дарсис одолел Джордана Томпсона.

В финале Бельгия встретится с Францией, которая ранее одолела Сербию. Счет в серии 3:1, пятая игра между Лукасом Пуйе и Ласло Джере была отменена.

Напомним, что в плей-офф Кубка Дэвиса за право игры в Мировой группе Россия уступила Венгрии и покинула элитный дивизион.

Кубок Дэвиса

Мировая группа

Полуфинал

Бельгия - Австралия - 3:2

Дарсис - Томпсон Дж. - 6:4, 7:5, 6:2