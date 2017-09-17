Бельгия победила Австралию и вышла в финал Кубка Дэвиса

Сборная Бельгии вышла в финал Кубка Дэвиса. В решающей пятой игре полуфинала против Австралии бельгиец Стив Дарсис одолел Джордана Томпсона.
В финале Бельгия встретится с Францией, которая ранее одолела Сербию. Счет в серии 3:1, пятая игра между Лукасом Пуйе и Ласло Джере была отменена.
Напомним, что в плей-офф Кубка Дэвиса за право игры в Мировой группе Россия уступила Венгрии и покинула элитный дивизион.
Кубок Дэвиса
Мировая группа
Полуфинал
Бельгия - Австралия - 3:2
Дарсис - Томпсон Дж. - 6:4, 7:5, 6:2
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