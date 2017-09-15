Бельгия и Сербия повели в полуфинале Кубка Дэвиса в матчах с Австралией и Францией

Сборная Бельгии повела в матче полуфинала Кубка Дэвиса против Австралии. Давид Гоффен одолел Джона Миллмэна.
В другом полуфинале Душан Лайович победил Лукаса Пуйе и принес Сербии первое очко в серии.
Кубок Дэвиса
Полуфинал
Бельгия - Австралия - 1:0
Гоффен - Миллмэн - 6:7 (4:7), 6:4, 6:3, 7:5
Франция - Сербия - 0:1
Пуйе - Лайович - 1:6, 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7)
Плей-офф
Португалия - Германия - 1:1
Соуза Ж. - Штебе - 6:4, 3:6, 3:6, 0:6
Соуза П. - Штруфф - 6:2, 7:5, 7:6 (7:5)
Швейцария - Белоруссия - 0:1
Лааксонен - Шила - 4:6, 2:6, 6:7
Казахстан - Аргентина - 1:1
Попко - Шварцман - 4:6, 2:6, 2:6
Кукушкин - Пелья Г. - 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:2, 6:4
Япония - Бразилия - 2:0
Соеда - Монтейру - 3:6, 6:4, 6:3, 6:7 (1:7), 6:4
Сугита - Клезар - 6:2, 7:5, 7:6 (7:5)
Голландия - Чехия - 0:1
де Баккер - Веселы - 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6