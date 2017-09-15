Бельгия и Сербия повели в полуфинале Кубка Дэвиса в матчах с Австралией и Францией

Сборная Бельгии повела в матче полуфинала Кубка Дэвиса против Австралии. Давид Гоффен одолел Джона Миллмэна.

В другом полуфинале Душан Лайович победил Лукаса Пуйе и принес Сербии первое очко в серии.

Кубок Дэвиса

Полуфинал

Бельгия - Австралия - 1:0

Гоффен - Миллмэн - 6:7 (4:7), 6:4, 6:3, 7:5

Франция - Сербия - 0:1

Пуйе - Лайович - 1:6, 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7)

Плей-офф

Португалия - Германия - 1:1

Соуза Ж. - Штебе - 6:4, 3:6, 3:6, 0:6

Соуза П. - Штруфф - 6:2, 7:5, 7:6 (7:5)

Швейцария - Белоруссия - 0:1

Лааксонен - Шила - 4:6, 2:6, 6:7

Казахстан - Аргентина - 1:1

Попко - Шварцман - 4:6, 2:6, 2:6

Кукушкин - Пелья Г. - 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:2, 6:4

Япония - Бразилия - 2:0

Соеда - Монтейру - 3:6, 6:4, 6:3, 6:7 (1:7), 6:4

Сугита - Клезар - 6:2, 7:5, 7:6 (7:5)

Голландия - Чехия - 0:1

де Баккер - Веселы - 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6