18:33 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Андрей Кузнецов: "Сегодня было проще, чем вчера"

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Россиянин Андрей Кузнецов после победы над казахстанцем Михаилом Кукушкиным в матче плей-офф Кубка Дэвиса за выход в мировую группу подчеркнул, что сегодня действовал более спокойно, чем вчера. Победа Кузнецова принесла России победу в поединке.

– Сегодня мне было проще играть, чем вчера, – приводит официальный сайт Федерации тенниса России слова Кузнецова. – В первой встрече было больше нервов, волнения. Сегодня удалось сыграть в свою силу, я был более спокоен. Так же присоединяюсь к словам ребят и благодарю всю нашу большую команду. Мы вместе прошли этот путь и вышли в Мировую группу. Спасибо всем большое.

Дополнительная информация

http://www.tennis-russia.ru/news/ftr/item_11396

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