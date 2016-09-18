Андрей Кузнецов: "Сегодня было проще, чем вчера"

Россиянин Андрей Кузнецов после победы над казахстанцем Михаилом Кукушкиным в матче плей-офф Кубка Дэвиса за выход в мировую группу подчеркнул, что сегодня действовал более спокойно, чем вчера. Победа Кузнецова принесла России победу в поединке.

– Сегодня мне было проще играть, чем вчера, – приводит официальный сайт Федерации тенниса России слова Кузнецова. – В первой встрече было больше нервов, волнения. Сегодня удалось сыграть в свою силу, я был более спокоен. Так же присоединяюсь к словам ребят и благодарю всю нашу большую команду. Мы вместе прошли этот путь и вышли в Мировую группу. Спасибо всем большое.