Андрей Кузнецов: "От холода сводило кисти рук"

Андрей Кузнецов после победы над Александром Недовесовым (6:3, 6:4, 5:7, 7:5) в матче Россия - Казахстан за право выхода в Мировую группу Кубка Дэвиса подчеркнул, что на его игру повлияли погодные условия. Россиян подчеркнул, что из-за холода у него сводил кисти рук.

- В третьем сете я допустил ошибку: снял футболку с длинным рукавом. Из-за этого от холода у меня начало сводить кисти рук. В дальнейшем эта проблема то исчезала, то появлялась вновь. В четвертой партии я подавал на матч и не смог даже перехватить ракетку - настолько сильна была судорога.

По словам теннисиста, он не боялся получить травму подобную тому, что вывела его из строя на Олимпийде в Рио.

- Та травма случилась не из-за скользкого харда. Ее можно было получить и на грунте, и на траве. Покрытие здесь нормальное, никаких нареканий нет. Другое дело, на протяжении всего матча Недовесов совершал резаные удары и возвращать их было непросто. (Владимир РАУШ)