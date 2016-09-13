Андрей Кузнецов: "К матчу с Казахстаном буду готов на все 100 процентов"

Россиянин Андрей Кузнецов в преддверии матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Казахстана отметил, что Михаил Кукушкин и Андрей Голубев являются достойными соперниками. По словам Кузнецова, у него есть хорошие шансы на победу. Встреча сборных России и Казахстана в рамках матча плей-офф Мировой группы пройдет 16-18 сентября в Москве на кортах Национального теннисного центра. Жеребьевка матча состоится 15 сентября.

- Мое состояние - у меня все в порядке, неделю как вернулся из Америки, было время отдохнуть, - цитирует ТАСС Кузнецова. - Я полон сил, набираю какие-то технические элементы, но к матчу буду готов на все 100 процентов. Против (Михаила) Кукушкина я играл на Кубке Кремля, победил, это психологически может сыграть в мою пользу. С Голубевым играл давно, победил в трех сетах. Игроки достойные, но у меня хорошие шансы победить.