Андрей Голубев: "Погодные условия не будут проблемой"

Игрок сборной Казахстана Андрей Голубев в преддверии матча Кубка Дэвиса против команды России отметил, что непростые погодные условия в Москве не станут проблемой. Встреча пройдет 16-18 сентября в Москве на кортах Национального теннисного центра. Температура воздуха в пятницу днем в столице составит 12-14 градусов тепла, в субботу и воскресенье – 9-14 градусов. Все три дня в Москве ожидаются небольшие дожди.

– Мы с Андреем (Кузнецовым) друг друга хорошо знаем, знаем, как играем, – цитирует "Р-Спорт" Голубева. – Кубок Дэвиса – не личный турнир, здесь много разных факторов, которые могут сыграть. Могу сказать, что буду отдавать все, чтобы принести очко. Ни для кого не секрет, что я 15 лет не живу в России. Для нас это просто матч на выезде, вот и все. Непростые условия погодные, но мы все готовы и не раз выступали в таких условиях. Так что это не будет проблемой ни для нас, ни для россиян.