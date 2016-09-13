14:27 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Андрей Голубев: "Погодные условия не будут проблемой"

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Игрок сборной Казахстана Андрей Голубев в преддверии матча Кубка Дэвиса против команды России отметил, что непростые погодные условия в Москве не станут проблемой. Встреча пройдет 16-18 сентября в Москве на кортах Национального теннисного центра. Температура воздуха в пятницу днем в столице составит 12-14 градусов тепла, в субботу и воскресенье – 9-14 градусов. Все три дня в Москве ожидаются небольшие дожди.

– Мы с Андреем (Кузнецовым) друг друга хорошо знаем, знаем, как играем, – цитирует "Р-Спорт" Голубева. – Кубок Дэвиса – не личный турнир, здесь много разных факторов, которые могут сыграть. Могу сказать, что буду отдавать все, чтобы принести очко. Ни для кого не секрет, что я 15 лет не живу в России. Для нас это просто матч на выезде, вот и все. Непростые условия погодные, но мы все готовы и не раз выступали в таких условиях. Так что это не будет проблемой ни для нас, ни для россиян.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/tennis/20160913/1077708254.html

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