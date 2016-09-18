16:30 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Александр Недовесов: "Поражение в парном матче может быть решающим в поединке против России"

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Казахстанец Александр Недовесов подчеркнул, что поражение в парном матче в поединке Кубка Дэвиса против России может сыграть решающую роль. Константин Кравчук и Андрей Рублев в четырех сетах победили Недовесова и Андрея Голубева и вывели Россию вперед в поединке – 2:1.

– Не за что нас благодарить сейчас, пара была важная, мы не принесли очко, которое, возможно, будет решающим, – приводит "Р-Спорт" слова Недовесова. – В третьем сете получился провал, проигрывали необязательные геймы. Где-то у них получилось, где-то у нас. Игра средняя, результатом недоволен, причина поражения в нас. Единственное, чем могу быть доволен, это нашей самоотдачей.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/tennis/20160918/1085857636.html

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