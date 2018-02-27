Звонарева, Вихлянцева и Южный завершили борьбу на турнире в Индиан-Уэллсе

Три представителя России не смогли преодолеть барьер первого круга на турнире категории "Челленджер" в Индиан-Уэллсе. Наталья Вихлянцева, "посеянная" под 7-м номером, уступила американке Николь Гиббс – 5:7, 2:6, а Вера Звонарева, получившая wild card, потерпела поражение от другой представительницы США Даниэле Коллинз – 1:6, 4:6. В мужском турнире 35-летний Михаил Южный, который был "посеян" шестым, не смог завершить матч с швейцарцем Хенри Лааксоненом – 6:7 (3:7), 0:2.

Напомним, что в конце следующей недели в Индиан-Уэллсе стартует супертурнир BNP Paribas Open. Вихлянцева и Южный заявлены в основную сетку.