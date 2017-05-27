Зверевы стали первыми за 11 лет братьями, вышедшими в финалы в течение одного года

Александр и Миша Зверевы стали первыми с 2006 года братьями, вышедшими в финалы турниров ATP в течение одного сезона. В последний раз это удалось Оливье и Кристофу Рохусам в 2006 году. Оливье Рохус выиграл турнир в Мюнхене, а Кристо дошел до финала турнира в Роттердаме.

Александр Зверев в этом сезоне уже выиграл три турнира - в Монпелье, Мюнхене и Риме. Миша Зверев добрался до решающего матча турнира в Женеве.

Если Миша Зверев выиграет турнир в Швейцарии, то он и Александр станут первыми братьями, выигравшими турниры в течение одного сезона с 1989 года. 28 лет назад это удалось Эмилио и Хавьеру Санчес-Викарио.