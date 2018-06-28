Немец Миша Зверев вышел в полуфинал турнира в Истбурне, победив канадца Дениса Шаповалова со счетом 6:3, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 20 минут.
За выход в финал Зверев поспорит с победителем матча Михаил Кукушкин (Казахстан) – Кайл Эдмунд (Великобритания).
Истборн (Великобритания)
Турнир ATP Nature Valley International
Призовой фонд 661 085 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Миша Зверев (Германия) - Денис Шаповалов (Канада, 3) - 6:3, 6:3
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