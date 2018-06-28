Немец Миша Зверев вышел в полуфинал турнира в Истбурне, победив канадца Дениса Шаповалова со счетом 6:3, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 20 минут.



За выход в финал Зверев поспорит с победителем матча Михаил Кукушкин (Казахстан) – Кайл Эдмунд (Великобритания).

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Nature Valley International

Призовой фонд 661 085 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Миша Зверев (Германия) - Денис Шаповалов (Канада, 3) - 6:3, 6:3