20:55 | Теннис — ATP

Зверев вышел в полуфинал турнира в Истбурне


Немец Миша Зверев вышел в полуфинал турнира в Истбурне, победив канадца Дениса Шаповалова со счетом 6:3, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 20 минут. 

За выход в финал Зверев поспорит с победителем матча Михаил Кукушкин (Казахстан) – Кайл Эдмунд (Великобритания).

Истборн (Великобритания) 

Турнир ATP Nature Valley International 

Призовой фонд 661 085 евро 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Миша Зверев (Германия) - Денис Шаповалов (Канада, 3) - 6:3, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/nottingham/2018/

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Материалы других СМИ