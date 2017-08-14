Зверев вышел на 3-е место в чемпионской гонке ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP. Россиянин Евгений Донской поднялся с 86-го на 79-е место. Лучший из россиян Карен Хачанов расположился на 36-й позиции.

В первой десятке рейтинга немец Александр Зверев поднялся на одну строчку и теперь занимает третье место. Австриец Доминик Тим опустился с третьей на четвертую позицию.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 14 августа

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7185 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 7145,

3 (4). Александр Зверев (Германия) – 4165,

4 (3). Доминик Тим (Австрия) – 3355,

5 (5). Станислас Вавринка (Швейцария) – 3150,

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 2905,

7 (7). Новак Джокович (Сербия) – 2585,

8 (8). Энди Маррей (Великобритания) – 2290,

9 (9). Григор Димитров (Болгария) – 2060,

10 (11). Сэм Куэрри (США) – 2030…

36 (33). Карен Хачанов (Россия) – 890…

43 (42). Андрей Рублев (Россия) – 779…

51 (47). Даниил Медведев (Россия) – 697…

78 (75). Андрей Кузнецов (Россия) – 501,

79 (86). Евгений Донской (Россия) – 494.