Зверев встретится со Штруффом в четвертьфинале турнира в Мюнхене

Представитель Германии Александр Зверев в двух сетах одолел француза Жереми Шарди во втором круге турнира ATP в Мюнхене. В четвертьфинале он сыграет со своим соотечественником Яном-Леннардом Штруффом, победившим еще одного хозяина корта Томми Хаасе.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open by FWU

Призовой фонд 482 060 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Зверев (Германия, 3) – Шарди (Франция) – 6:4, 6:4

Штруфф (Германия, 7) – Хаас (Германия) – 6:4, 7:5

Баутиста Агут (Испания, 2) – Копил (Румыния) – 4:6, 7:6 (7:3), 7:5