Зверев вошел в топ-10 рейтинга ATP, Хачанов - 54-й

Немец Александр Зверев впервые в карьере поднялся в первую десятку рейтинга ATP после победы над сербом Новаком Джоковичем в финале турнира в Риме. Лучший из россиян Карен Хачанов сохранил 54-ю строчку, а Даниил Медведев опустился с 64-го на 65-е место.
Рейтинг ATP
Положение на 22 мая
1 (1*). Маррей (Великобритания) – 10370
2 (2). Джокович (Сербия) – 7445
3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5445
4 (4). Надаль (Испания) – 4375
5 (5). Федерер (Швейцария) – 5035
6 (6). Раонич (Канада) – 4360
7 (7). Тим (Австрия) – 4145
8 (8). Чилич (Хорватия) – 3765
9 (9). Нишикори (Япония) – 3560
10 (17). Зверев (Германия) – 3150...
54 (54). ХАЧАНОВ (Россия) – 860...
65 (64). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 782...
84 (33). ЮЖНЫЙ (Россия) – 624...
85 (81). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 615...
99 (94). ДОНСКОЙ (Россия) – 558.
* – положение в предыдущем рейтинге