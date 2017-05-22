Зверев вошел в топ-10 рейтинга ATP, Хачанов - 54-й

Немец Александр Зверев впервые в карьере поднялся в первую десятку рейтинга ATP после победы над сербом Новаком Джоковичем в финале турнира в Риме. Лучший из россиян Карен Хачанов сохранил 54-ю строчку, а Даниил Медведев опустился с 64-го на 65-е место.

Рейтинг ATP

Положение на 22 мая

1 (1*). Маррей (Великобритания) – 10370

2 (2). Джокович (Сербия) – 7445

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5445

4 (4). Надаль (Испания) – 4375

5 (5). Федерер (Швейцария) – 5035

6 (6). Раонич (Канада) – 4360

7 (7). Тим (Австрия) – 4145

8 (8). Чилич (Хорватия) – 3765

9 (9). Нишикори (Япония) – 3560

10 (17). Зверев (Германия) – 3150...

54 (54). ХАЧАНОВ (Россия) – 860...

65 (64). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 782...

84 (33). ЮЖНЫЙ (Россия) – 624...

85 (81). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 615...

99 (94). ДОНСКОЙ (Россия) – 558.

* – положение в предыдущем рейтинге