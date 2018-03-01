Зверев, Тим и Андерсон вышли в четвертьфинал турнира в Акапулько

Состоялись матчи второго круга на турнире в Акапулько.
Немец Александр Зверев обыграл своего соотечественника Петера Гойовчика со счетом 7:6 (8:6), 6:3 и за выход в полуфинал поборется с американцем Райаном Харрисоном.
Австриец Доминик Тим обыграл канадца Дениса Шаповалова со счетом 6:2, 6:3 и встретится с аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC
Призовой фонд 1 642 795 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 2) – Петер Гойовчик (Германия) – 7:6 (8:6), 6:3
Кевин Андерсон (ЮАР, 5) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:3, 6:4
Фелисиано Лопес (Испания) – Танаси Коккинакис (Австралия, WC) – 6:3, 6:4
Пабло Куэвас (Уругвай, 3) – Себастьян Офнер (Австрия, Q) – 6:4, 7:6 (7:4)
Чон Хен (Корея) – Эрнесто Эскобедо (США, Q) – 6:3, 6:1
Джаред Дональдсон (США) – Мэттью Эбден (Австралия) – 6:3, 6:1
Райан Харрисон (США) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 5:7, 6:4
Доминик Тим (Австрия, 3) – Денис Шаповалов (Канада) – 6:2, 6:3
Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 6) - Давид Феррер (Испания) - 6:4, 4:6, 6:3