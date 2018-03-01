Зверев, Тим и Андерсон вышли в четвертьфинал турнира в Акапулько

Состоялись матчи второго круга на турнире в Акапулько.

Немец Александр Зверев обыграл своего соотечественника Петера Гойовчика со счетом 7:6 (8:6), 6:3 и за выход в полуфинал поборется с американцем Райаном Харрисоном.

Австриец Доминик Тим обыграл канадца Дениса Шаповалова со счетом 6:2, 6:3 и встретится с аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC

Призовой фонд 1 642 795 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 2) – Петер Гойовчик (Германия) – 7:6 (8:6), 6:3

Кевин Андерсон (ЮАР, 5) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:3, 6:4

Фелисиано Лопес (Испания) – Танаси Коккинакис (Австралия, WC) – 6:3, 6:4

Пабло Куэвас (Уругвай, 3) – Себастьян Офнер (Австрия, Q) – 6:4, 7:6 (7:4)

Чон Хен (Корея) – Эрнесто Эскобедо (США, Q) – 6:3, 6:1

Джаред Дональдсон (США) – Мэттью Эбден (Австралия) – 6:3, 6:1

Райан Харрисон (США) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 5:7, 6:4

Доминик Тим (Австрия, 3) – Денис Шаповалов (Канада) – 6:2, 6:3

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 6) - Давид Феррер (Испания) - 6:4, 4:6, 6:3