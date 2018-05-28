Зверев сохранил лидерство в чемпионской гонке ATP, Хачанов – 30-й

В понедельник, 28 мая, ATP на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг чемпионской гонки организации. Первое место в нем удерживает немец Александр Зверев. Вторую строчку занимает швейцарец Роджер Федерер, тройку лучших замыкает испанец Рафаэль Надаль.
Лучший среди россиян Карен Хачанов опустился с 28-го на 30-е место.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 28 мая
1 (1)*. Александр Зверев (Германия) – 3135 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 3110
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 3040
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 2300
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 2010
6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 1785
7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 1440
8 (8). Чхун Хен (Южная Корея) – 1380
9 (9). Джон Изнер (США) – 1320
10 (10). Григор Димитров (Болгария) – 1275…
30 (28). КАРЕН ХАЧАНОВ (Россия) – 640…
47 (41). ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (Россия) – 552…
56 (44). АНДРЕЙ РУБЛЕВ (Россия) – 440…
71 (71). ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (Россия) – 372
* – положение в предыдущем рейтинге