Зверев сохранил лидерство в чемпионской гонке ATP, Хачанов – 30-й

В понедельник, 28 мая, ATP на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг чемпионской гонки организации. Первое место в нем удерживает немец Александр Зверев. Вторую строчку занимает швейцарец Роджер Федерер, тройку лучших замыкает испанец Рафаэль Надаль.

Лучший среди россиян Карен Хачанов опустился с 28-го на 30-е место.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 28 мая

1 (1)*. Александр Зверев (Германия) – 3135 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 3110

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 3040

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 2300

5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 2010

6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 1785

7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 1440

8 (8). Чхун Хен (Южная Корея) – 1380

9 (9). Джон Изнер (США) – 1320

10 (10). Григор Димитров (Болгария) – 1275…

30 (28). КАРЕН ХАЧАНОВ (Россия) – 640…

47 (41). ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (Россия) – 552…

56 (44). АНДРЕЙ РУБЛЕВ (Россия) – 440…

71 (71). ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (Россия) – 372

* – положение в предыдущем рейтинге