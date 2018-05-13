00:22 | Теннис — ATP

Зверев разгромил Шаповалова и стал вторым финалистом на турнире в Мадриде


Немец Александр Зверев вышел в финал турнира серии "Мастерс-1000" в Мадриде. Со счетом 6:4, 6:1 он разгромил канадца Дениса Шаповалова. Зверев выполнил восемь ударов навылет и допустил 13 невынужденных ошибок, аналогичные показатели его соперника – 7 и 21 соответственно. В финале немец встретится с австрийцем Домиником Тимом.

Мадрид (Испания) 

Турнир ATP Mutua Madrid Open 

Призовой фонд 6 200 860 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Александр Зверев (Германия, 2) - Денис Шаповалов (Канада) - 6:4, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/madrid/2018/

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