Зверев разгромил Шаповалова и стал вторым финалистом на турнире в Мадриде

Немец Александр Зверев вышел в финал турнира серии "Мастерс-1000" в Мадриде. Со счетом 6:4, 6:1 он разгромил канадца Дениса Шаповалова. Зверев выполнил восемь ударов навылет и допустил 13 невынужденных ошибок, аналогичные показатели его соперника – 7 и 21 соответственно. В финале немец встретится с австрийцем Домиником Тимом.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 200 860 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Зверев (Германия, 2) - Денис Шаповалов (Канада) - 6:4, 6:1