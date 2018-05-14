Зверев поднялся на второе место в чемпионской гонке ATP, Хачанов – 27-й

Сегодня, 14 мая, опубликована обновленная версия чемпионской гонки АТР. Первое место в ней продолжает занимать швейцарец Роджер Федерер. Немец Александр Зверев, накануне выигравший турнир в Мадриде, обошел аргентинца Хуана Мартина Дель Потро и вышел на вторую строчку.

Лучшим среди россиян является Карен Хачанов, опустившийся с 25-й на 27-ю позицию.

Чемпионская гонка АТР

Положение на 14 мая

1 (1*). Роджер Федерер (Швейцария) – 3110 очков

2 (3). Александр Зверев (Германия) – 2535

3 (2). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 2210

4 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 2040

5 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 1650

6 (11).Доминик Тим (Австрия) – 1615

7 (2). Кевин Андерсон (ЮАР) – 1430

8 (6). Чхун Хен (Южная Корея) – 1380

9 (8). Джон Изнер (США) – 1265

10 (7). Григор Димитров (Болгария) – 1265

27 (25). КАРЕН ХАЧАНОВ (Россия) – 630...

34 (38). ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (Россия) – 542...

48 (45). АНДРЕЙ РУБЛЕВ (Россия) – 440..

66 (72). ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (Россия) – 372

* - положение в предыдущем рейтинге