Зверев поднялся на второе место в чемпионской гонке ATP, Хачанов – 27-й

Сегодня, 14 мая, опубликована обновленная версия чемпионской гонки АТР. Первое место в ней продолжает занимать швейцарец Роджер Федерер. Немец Александр Зверев, накануне выигравший турнир в Мадриде, обошел аргентинца Хуана Мартина Дель Потро и вышел на вторую строчку.
Лучшим среди россиян является Карен Хачанов, опустившийся с 25-й на 27-ю позицию.
Чемпионская гонка АТР
Положение на 14 мая
1 (1*). Роджер Федерер (Швейцария) – 3110 очков
2 (3). Александр Зверев (Германия) – 2535
3 (2). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 2210
4 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 2040
5 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 1650
6 (11).Доминик Тим (Австрия) – 1615
7 (2). Кевин Андерсон (ЮАР) – 1430
8 (6). Чхун Хен (Южная Корея) – 1380
9 (8). Джон Изнер (США) – 1265
10 (7). Григор Димитров (Болгария) – 1265
27 (25). КАРЕН ХАЧАНОВ (Россия) – 630...
34 (38). ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (Россия) – 542...
48 (45). АНДРЕЙ РУБЛЕВ (Россия) – 440..
66 (72). ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (Россия) – 372
* - положение в предыдущем рейтинге