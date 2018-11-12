Зверев победил Чилича на старте Итогового турнира года

Состоялся первый матч группового турнира Итогового турнира года ATP в группе Густаво Куэртена. Представитель Германии Александр Зверев обыграл хорвата Марина Чилича. В другом поединке группы встретятся серб Новак Джокович и американец Джон Изнер.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 8 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Гуги Куэртена

Александр Зверев (Германия, 3) - Марин Чилич (Хорватия, 5) - 7:6 (7:5), 7:6 (7:1)