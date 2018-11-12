Зверев победил Чилича на старте Итогового турнира года

Состоялся первый матч группового турнира Итогового турнира года ATP в группе Густаво Куэртена. Представитель Германии Александр Зверев обыграл хорвата Марина Чилича. В другом поединке группы встретятся серб Новак Джокович и американец Джон Изнер.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 8 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Гуги Куэртена
Александр Зверев (Германия, 3) - Марин Чилич (Хорватия, 5) - 7:6 (7:5), 7:6 (7:1)
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