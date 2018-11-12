19:36 | Теннис — ATP

Зверев победил Чилича на старте Итогового турнира года

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Состоялся первый матч группового турнира Итогового турнира года ATP в группе Густаво Куэртена. Представитель Германии Александр Зверев обыграл хорвата Марина Чилича. В другом поединке группы встретятся серб Новак Джокович и американец Джон Изнер.

Лондон (Англия) 

Турнир ATP Nitto ATP Final 

Призовой фонд 8 500 000 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Группа Гуги Куэртена 

Александр Зверев (Германия, 3) - Марин Чилич (Хорватия, 5) - 7:6 (7:5), 7:6 (7:1)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/finals/2018/

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