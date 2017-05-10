Зверев переиграл Вердаско в Мадриде

Немецкий теннисист Александр Зверев нанес поражение испанцу Фернандо Вердаско в матче первого круга турнира в Мадриде в двух сетах – 7:5, 6:3. Его следующим соперником будет хорват Марин Чилич.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 5 439 350 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Зверев А. (Германия) – Вердаско (Испания) – 7:5, 6:3

Эрбер (Франция, Q) – Пуйе (Франция, 13) – 7:6(7:5), 6:7(4:7), 6:3

Второй круг

Тим (Австрия, 8) – Дональдсон (США, LL) – 6:3, 6:4