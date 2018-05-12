Зверев обыграл Изнера и вышел в полуфинал турнира в Мадриде

Немец Александр Зверев вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс-1000" в Мадриде. Со счетом 6:4, 7:5 он переиграл американца Джона Изнера. Зверев выполнил 22 удара навылет и допустил девять неточностей. В полуфинале немецкий теннисист встретится с канадцем Денисом Шаповаловым.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 200 860 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Зверев (Германия, 2) - Джон Изнер (США, 7) - 6:4, 7:5
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