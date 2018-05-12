00:35 | Теннис — ATP

Зверев обыграл Изнера и вышел в полуфинал турнира в Мадриде


Немец Александр Зверев вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс-1000" в Мадриде. Со счетом 6:4, 7:5 он переиграл американца Джона Изнера. Зверев выполнил 22 удара навылет и допустил девять неточностей. В полуфинале немецкий теннисист встретится с канадцем Денисом Шаповаловым.

Мадрид (Испания) 

Турнир ATP Mutua Madrid Open 

Призовой фонд 6 200 860 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Александр Зверев (Германия, 2) - Джон Изнер (США, 7) - 6:4, 7:5

 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/madrid/2018/

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