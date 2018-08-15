Зверев не смог пробиться в третий круг турнира в Цинциннати

Третья ракетка мира немец Александр Зверев не смог выйти в третий круг турнира в Цинциннати. Во втором круге он уступил голланду Робину Хаасе – 7:5, 4:6, 5:7. Также в следующую стадию пробился хорват Марин Чилич. Он в трех сетах сломил сопротивление румына Мариуша Копила – 6:7(4:7), 6:4, 6:4.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 5 669 360 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Марин Чилич (Хорватия, 7) – Мариуш Копил (Румыния, Q) – 6:7(4:7), 6:4, 6:4,

Робин Хаасе (Голландия) – Александр Зверев (Германия, 3) – 5:7, 6:4, 7:5.