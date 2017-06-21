Зверев, Баутиста Агут и Гаске - в четвертьфинале турнира в Халле

Немецкий теннисист Александр Зверев во втором круге турнира АТР в Халле обыграл своего соотечественника Филиппа Кольшрайбера - 6:3, 6:4. В четвертьфинале он сыграет с Роберто Баутистой Агутом, который одержал победу над Дастином Брауном - 6:4, 1:6, 7:6 (8:6).

Халле (Германия)

Турнир ATP Gerry Weber Open

Призовой фонд 1 836 660 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Зверев А. (Германия, 4) - Кольшрайбер (Германия) - 6:3, 6:4

Баутиста Агут (Испания, 7) - Браун (Германия, WC) - 6:4, 1:6, 7:6 (8:6)

Гаске (Франция) - Томич Б. (Австралия) - 6:3, 6:3