18:05 | ТЕННИС — ATP

Зверев, Баутиста Агут и Гаске - в четвертьфинале турнира в Халле

Немецкий теннисист Александр Зверев во втором круге турнира АТР в Халле обыграл своего соотечественника Филиппа Кольшрайбера6:3, 6:4. В четвертьфинале он сыграет с Роберто Баутистой Агутом, который одержал победу над Дастином Брауном - 6:4, 1:6, 7:6 (8:6).

Халле (Германия) 

Турнир ATP Gerry Weber Open 

Призовой фонд 1 836 660 евро 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Зверев А. (Германия, 4) - Кольшрайбер (Германия) - 6:3, 6:4

Баутиста Агут (Испания, 7) - Браун (Германия, WC) - 6:4, 1:6, 7:6 (8:6)

Гаске (Франция) - Томич Б. (Австралия) - 6:3, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/halle/2017/

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