Жоау Соуза и Робин Хаасе проиграли в первом круге турнира в Гштааде

Португалец Жоау Соуза и голландец Робин Хаасе проиграли в первом круге турнира в Гштааде. Соуза, "посеянный" под шестым номером, уступил Факундо Баньису, а пятый "сеяный" Хаасе проиграл Виктору Галовичу.

Гштаад (Швейцария)

Турнир ATP J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad

Призовой фонд 501 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Маттео Берреттини (Италия) - Раду Албот (Молдавия) - 6:4, 6:2

Виктор Галович (Хорватия, LL) - Робин Хаасе (Голландия, 5) - 6:1, 3:6, 6:3

Ласло Джере (Сербия) - Денис Истомин (Узбекистан) - 7:6, 7:5

Факундо Баньис (Аргентина, Q) - Жоау Соуза (Португалия, 6) - 4:6, 6:3, 7:5

Фелисиано Лопес (Испания, 8) - Федерико Дельбонис (Аргентина) - 6:3, 7:6 (7:3)

Ориоль Рока Баталья (Испания, LL) - Паоло Лоренци (Италия) - 6:3, 6:7 (4:7), 6:3

Марк-Андреа Хуслер (Швейцария, WC) - Николас Альмагро (Испания, WC) - 6:7 (8:10), 6:3, 7:6 (7:4)