Жо-Вилфрид Цонга: "Я болею за "Марсель", и мне плевать на трансферы "ПСЖ"

Французский теннисист Жо-Вилфрид Цонга после поражения в четвертьфинале турнира ATP в Санкт-Петербурге от Яна-Леннарда Штруффа заявил, что разочарован результатом. Он также добавил, что в чемпионате Франции болеет за "Марсель".

– Разочарованы ли вы результатом? Связан ли результат с Кубком Дэвиса?

– Я разочарован результатом, потому что хотел задержаться здесь на более долгий срок и показать на что способен, – сказал Цонга. – Результат не связан с кубком Дэвиса. У меня было время приехать и отдохнуть. Я вел сет с брейком, почувствовал боль, потому результат оказался таким.

– Вы посетили матч между "Марселем" и "ПСЖ". За какую из этих команд болеете?

– "Марсель".

– Как относитесь к летней трансферной кампании парижан?

– Мне плевать.

– Повлияет ли поражение на ваши планы? Что ожидаете от сезона?

– Планы те же – играть в теннис. Желательно играть лучше. Буду улучшать игру. Надо понять, что за повреждение я получил сегодня и, исходя из этого, ставить планы на сезон. (Артем РЯБОВОЛ)