Жо-Вилфрид Цонга: "Мне не предлагали сдавать матчи"

12-я ракетка мира Жо-Вилфрид Цонга удивлен скандалу с договорными матчами, который произошел в начале года, но не повлек за собой никаких серьезных последствий. По словам француза, к нему никогда не обращались с предложениями завершить игру определенным образом.

– Эта ситуация очень расстраивает меня, – цитирует Tennis World USA Цонга. – Это похоже на призрак, о котором все говорят, но которого никто не видел. Ко мне не подходили и не просили проиграть, потому что это было бы очень странно.

Также Цонга заметил, что без полного понимания вопроса не стоит судить тех, кто применял запрещенные препараты по терапевтическим исключениям (TUE). Хакерская группа Fancy Bears, взломавшая базу данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), в числе пользовавшихся TUE спортсменов назвала сестер Серену и Винус Уильямс и Рафаэля Надаля.

– Теперь я знаю, что такое возможно, – сказал француз. – Но я говорю себе: "Жо, просто делай то, что должен". Важно то, что ты думаешь о себе, а не то, что говорят люди со стороны. Просто они не знают всей глубины проблемы. Главное – не чувствовать сожаления, а понимать, что ты сделал все, что мог.