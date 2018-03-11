Жиль Мюллер проиграл во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Люксембуржец Жиль Мюллер, "посеянный" под номером 24, проиграл Пьеру-Юге Эрберу в матче 2-го круга турнира в Индиан-Уэллсе.

В третьем круге Эрбер встретится с победителем матча Джона Изнера и Гаэля Монфиса.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 972 535 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Филипп Кольшрайбер (Германия, 31) - Тим Смычек (США, Q) - 1:6, 6:4, 6:4

Дуди Села (Израиль, LL) - Кайл Эдмунд (Великобритания, 21) - 6:4, 6:4

Пьер-Юге Эрбер (Франция) - Жиль Мюллер (Люксембург, 24) - 6:3, 7:5