Южный вышел во второй круг турнира в Стамбуле

Россиянин Михаил Южный пробился во второй круг турнира ATP в Стамбуле. Сегодня он в трех сетах выиграл у Джема Илькеля из Турции.

Также во второй круг вышли Рожериу Дутра Силва, Стив Дарсис, Иржи Веселы и Джордан Томпсон.

Стамбул (Турция)

Турнир ATP TEB BNP Paribas Istanbul Open

Призовой фонд 439 005 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

ЮЖНЫЙ (Россия) - Илькель (Турция, WC) - 3:6, 6:3, 6:3

Дутра Силва (Бразилия) - Беллотти (Италия, Q) - 3:6, 7:6 (7:1), 6:0

Дарсис (Бельгия, 8) - Села (Израиль) - 7:5, 6:4

Томпсон Дж. (Австралия) - Менендес-Масейрас (Испания, Q) - 6:7 (4:7), 6:0, 6:0

Веселы (Чехия) - Гранольерс М. (Испания) - 7:5, 2:6, 6:4