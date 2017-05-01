Южный вышел во второй круг турнира в Стамбуле

Россиянин Михаил Южный пробился во второй круг турнира ATP в Стамбуле. Сегодня он в трех сетах выиграл у Джема Илькеля из Турции.
Также во второй круг вышли Рожериу Дутра Силва, Стив Дарсис, Иржи Веселы и Джордан Томпсон.
Стамбул (Турция)
Турнир ATP TEB BNP Paribas Istanbul Open
Призовой фонд 439 005 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
ЮЖНЫЙ (Россия) - Илькель (Турция, WC) - 3:6, 6:3, 6:3
Дутра Силва (Бразилия) - Беллотти (Италия, Q) - 3:6, 7:6 (7:1), 6:0
Дарсис (Бельгия, 8) - Села (Израиль) - 7:5, 6:4
Томпсон Дж. (Австралия) - Менендес-Масейрас (Испания, Q) - 6:7 (4:7), 6:0, 6:0
Веселы (Чехия) - Гранольерс М. (Испания) - 7:5, 2:6, 6:4