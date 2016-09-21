15:41 | ТЕННИС — ATP

Южный вышел во второй круг St. Petersburg Open и сыграет с Раоничем

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Михаил Южный вышел во второй круг St. Petersburg Open, в двух сетах одолев Янко Типсаревича. Следующим соперником россиянина станет Милош Раонич.

Ранее во второй круг пробились представители России Андрей Рублев и Даниил Медведев. Еще один российский участник следующего этапа определится в поединке Евгения Донского и Андрея Кузнецова.

Санкт-Петербург

Турнир ATP St. Petersburg Open 

Призовой фонд 923 550 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

ЮЖНЫЙ (Россия) - Типсаревич (Сербия) - 6:3, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/petersburg/2016/

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