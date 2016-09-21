Южный вышел во второй круг St. Petersburg Open и сыграет с Раоничем

Михаил Южный вышел во второй круг St. Petersburg Open, в двух сетах одолев Янко Типсаревича. Следующим соперником россиянина станет Милош Раонич.
Ранее во второй круг пробились представители России Андрей Рублев и Даниил Медведев. Еще один российский участник следующего этапа определится в поединке Евгения Донского и Андрея Кузнецова.
Санкт-Петербург
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 923 550 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
ЮЖНЫЙ (Россия) - Типсаревич (Сербия) - 6:3, 7:5