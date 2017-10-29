Южный выиграл "челленджер" во Вьетнаме

Россиянин Михаил Южный стал победителем "челленджера" в Хошимине. В финале турнира во Вьетнаме Южный, который был посеян на турнире под вторым номером, обыграл австралийца Джона Миллмена со счетом 6:4, 6:4. Призовой фонд турнира составляет 50 тысяч долларов.

Южный за свою карьеру выиграл 10 турниров АТР в одиночном разряде. Он занимает 101-е место в рейтинге.