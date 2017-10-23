Россиянин Михаил Южный вошел в топ-100 чемпионской гонки ATP. 35-летний спортсмен со 125-го места поднялся на 98-е. На прошлой неделе Южный выиграл турнир серии "Челленджер" в Нинбо.

Другой россиянин, Карен Хачанов, занимает 44-е место. Босниец Дамир Джумхур после победы на "ВТБ Кубке Кремля" стал 29-м.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 23 октября

1 (1*). Надаль (Испания) – 10465

2 (2). Федерер (Швейцария) – 8505

3 (3). Зверев (Германия) – 4400

4 (4). Тим (Австрия) – 3725

5 (6). Димитров (Болгария) – 3560

6 (5). Чилич (Хорватия) – 3535

7 (7). Вавринка (Швейцария) – 3150

8 (8). Гоффин (Бельгия) – 2750

9 (9). Каррено-Буста (Испания) – 2605

10 (10). Джокович (Сербия) – 2585…

29 (39). Джумхур (Босния и Герцеговина) – 1346…

33 (30). РУБЛЕВ (Россия) – 1278…

44 (44). ХАЧАНОВ (Россия) – 1020…

66 (64). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 727…

71 (69). ДОНСКОЙ (Россия) – 680…

94 (91). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 546…

98 (125). ЮЖНЫЙ (Россия) – 536

* – положение в предыдущем рейтинге